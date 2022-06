Botic van de Zandschulp neemt revanche op Ruusuvuori en bereikt derde ronde Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde op Wimbledon bereikt. De als 21ste geplaatste Nederlander kwam tegen Emil Ruusuvuori een stroeve start te boven: 3-6, 6-1, 6-4, 6-4. Daarmee nam Van de Zandschulp revanche voor zijn nederlaag eerder deze maand in de eerste ronde van de Libéma Open, toen hij zich liet verrassen door de Fin.

De Veenendaler volgt daarmee het voorbeeld van Tim van Rijthoven, die gisteren al de derde ronde bereikte. De andere Nederlandse man in het enkelspel, Tallon Griekspoor, werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Het was voor het eerst in twintig jaar dat drie Nederlandse mannen de tweede ronde haalden op het prestigieuze tennistoernooi.

Zaterdag neemt Van de Zandschulp het bij de laatste 32 op tegen de winnaar van het duel tussen Richard Gasquet uit Frankrijk en de Amerikaan Mackenzie McDonald, zijn dubbelpartner op Wimbledon. In de vierde ronde wacht mogelijk een krachtmeting met 22-voudig grandslamkampioen Rafael Nadal.

Grasseizoen

Waar Van de Zandschulp in eigen land moeizaam aan het grasseizoen begon, is zijn spel gedurende het seizoen flink verbeterd. Onlangs haalde hij al de halve finales op het voorbereidingstoernooi van Queen’s.

De Nederlander begon wel moeizaam aan het duel op baan 18 en verloor de eerste vijf punten. Hij stond al snel een break achter en wist die niet ongedaan te maken. In de tweede set kantelde de wedstrijd en kwam Van de Zandschulp snel met 5-0 voor. Hij stond in het restant geen servicegame meer af. Wanneer de Nederlander onder druk stond in zijn eigen servicegames kwam hij met sterke services of goede passeerslagen.

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp, als 21e geplaatst in Londen en de mondiale nummer 25, is het de eerste keer dat hij de derde ronde weet te bereiken op Wimbledon. Vorig jaar verloor hij in de tweede ronde van Matteo Berrettini uit Italië, die uiteindelijk de finale haalde.