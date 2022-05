Botic van de Zandschulp op rand van top 30

De 26-jarige Van de Zandschulp moest zondag in de eindstrijd, tegen de Deen Holger Rune, opgeven omdat hij last had van ademhalingsproblemen. Deze week komt Van de Zandschulp in actie op het masterstoernooi van Madrid, waar hij het in de eerste ronde opneemt tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta.

Mocht Van de Zandschulp zijn ranking vasthouden, dan is hij later deze maand geplaatst op Roland Garros. De top 32 van de wereldranglijst is verzekerd van een beschermde status in Parijs. Roland Garros begint op zondag 22 mei.

Tallon Griekspoor is op plek 57 de andere Nederlander in de mondiale top 100. In de top 20 veranderde er nauwelijks iets bij de mannen.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © ANP / EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.