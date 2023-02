Botic van de Zandschulp op zoek naar nieuwe coach: tennisser breekt met Peter Lucassen

Over de toekomst tast Van de Zandschulp nog in het ongewis: ,,Dat is voor mij ook nog een beetje de vraag. Dennis en Miguel gaan mee naar Indian Wells en Miami. Dat is nog iets wat we samen nog moeten uitzoeken. Ik weet het ook nog niet, maar ik weet wel dat de komende periode geregeld is.”

Over het profiel van de opvolger is de tennisser duidelijk: ,,Ik zoek iemand die als Dennis (Sporrel, red.) is.” De mogelijkheid dat Sporrel de vaste opvolger wordt is ook een optie. Dat is echt een lastig verhaal, want Sporrel is als bondstrainer actief bij de KNLTB. Of de bond hem kwijt wil/kan, is onduidelijk. Ook of de trainer zelf wil is onduidelijk.