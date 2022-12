Botic van de Zandschulp prolongeert Nederlandse titel

TOP Oss komt wéér niet tot scoren, maar neemt wel een punt mee uit Den Haag

Ook in de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar is het TOP Oss niet gelukt om de neerwaartse spiraal in de Keuken Kampioen Divisie te doorbreken. De Ossenaren pakten weliswaar één punt op bezoek bij ADO Den Haag, maar kwamen voor de vijfde wedstrijd op rij niet tot scoren. Het gebrek aan doelkansen is reden tot zorgen.

16 december