Botic van de Zandschulp tegen Daniil Medvev in derde partij Margaret Court Arena

Nederland­se dubbelspe­lers niet succesvol in Melbourne

Alle Nederlandse dubbelspelers die vandaag in actie kwamen op de Australian Open hebben in de eerste ronde verloren. Matẃe Middelkoop en Tallon Griekspoor redden het met hun partners niet in het mannendubbelspel, Arantxa Rus en Lesley Kerkhove-Pattinama verloren hun eerste duel in het vrouwentoernooi.

20 januari