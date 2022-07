Botic van de Zandschulp vanavond tegen Rafael Nadal op Centre Court in achtste finales Wimbledon

Met videoBotic van de Zandschulp neemt het maandag op Wimbledon in de derde en laatste partij op het Centre Court op tegen Rafael Nadal. De inzet is een plek in de kwartfinales, waar Jason Kubler (Australiër) of Taylor Fritz (Verenigde Staten) wacht.

Het duel tussen Van de Zandschulp en Nadal wordt op het Centre Court gespeeld. Het is de derde wedstrijd na 14.30 uur Nederlandse tijd. De dag op het Centre Court begon met een vijfsetter tussen Nick Kyrgios uit Australië en de Amerikaan Brandon Nakashima: 4-6 6-4 7-6 (2) 3-6 6-2.

Na de zwaarbevochten zege van Kyrgios, die 3 uur en 10 minuten nodig had om de kwartfinale te bereiken, nemen de Spaanse Paula Badosa en Simona Halep uit Roemenië het nu eerste nog tegen elkaar op in de vierde ronde van het vrouwentoernooi. De verwachting is dat Van de Zandschulp niet voor 19.30 uur de baan op gaat.

Hij kan de eerste Nederlander worden in de kwartfinales sinds Kiki Bertens in 2018. In 2004 stond er voor het laatst een Nederlandse man bij de laatste acht: Sjeng Schalken. Zondag lukte het Tim van Rijthoven niet voor een stunt te zorgen. Hij verloor in de achtste finales met 6-2 4-6 6-1 6-2 van titelhouder Novak Djokovic.

Lees ook • Van Rijthoven verovert harten, maar verliest van Djokovic

• De wonderlijke Wimbledon-weken van Tim en Botic

Calendar grand slam

De 36-jarige Nadal, de nummer 4 van de wereld, hoopt zich voor het eerst in zijn carrière te verzekeren van een zogenoemde ‘calendar grand slam’, oftewel winst van alle vier de grandslamtoernooien in hetzelfde jaar. Na Wimbledon zou hij in september dan ook de US Open moeten winnen.



Van de Zandschulp en Nadal treffen elkaar voor de tweede keer. Vijf weken geleden was de Spanjaard veel te sterk voor de beste tennisser van Nederland. Op Roland Garros werd het 6-3 6-2 6-4.



Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © ANP / EPA