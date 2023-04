Botic van de Zandschulp walst over vermoeide Karatsev heen en bereikt kwartfinales in München

Bert van Marwijk geeft Feyenoord advies tegen AS Roma: ‘Raak niet van de kook door welke intimida­tie dan ook’

AS Roma verslaan en zo in de halve finale van de Europa League belanden. Bert van Marwijk, in 2002 winnaar van de UEFA Cup met Feyenoord, gelooft dat het erin zit voor de Rotterdamse club. Al was het maar om zo de nasmaak van de recente Conference League-finale tegen de Italianen weg te spoelen. ,,Het zuigen, het sarren, het uitdagen; het hoort erbij in internationale topvoetbal. Maar weerzinwekkend was het wel.”