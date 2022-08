Botic van de Zandschulp wint in Montreal en treft nu de nummer elf van de wereld

Met videoBotic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Montreal bereikt. De beste Nederlandse tennisser versloeg bij zijn eerste optreden in de Canadese stad de Serviër Miomir Kecmanovic. Dat deed hij in twee sets, 6-1 7-5.

De 26-jarige Van de Zandschulp trok de eerste set met groot vertoon van macht - in slechts 23 minuten - naar zich toe. De nummer 25 van de wereld sloeg in de openingsset vijf aces en verloor slechts twaalf punten in totaal. In de tweede set maakte hij een 5-2 achterstand ongedaan. Van de Zandschulp besloot het duel na ruim een uur met een lovegame.

Het was al de derde keer dit jaar dat de Nederlander de tien plekken lager geklasseerde Serviër trof. Begin dit jaar won Kecmanovic in Indian Wells en in München was Van de Zandschulp de beste.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Brit Cameron Norrie, die als negende geplaatst is in Montreal. Norrie was met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima.

Het evenement in Montreal werd aanvankelijk nogal geplaagd door regenval. Daardoor was het schema op dinsdag overvol.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © AFP