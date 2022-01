Botic van de Zandschulp ziet kansen tegen Medvedev: ‘Het voelt comfortabeler dan in New York’

Door Rik Spekenbrink



Of het nu de Rod Laver Arena wordt of de Margaret Court Arena, beide grote banen van Melbourne Park heeft Botic van de Zandschulp al van binnen gezien. Wennen aan een groot tennisstadion hoeft hij zaterdag niet, in zijn derderondepartij tegen nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev. Bij het voorbereidingstoernooi in Melbourne speelde hij op beide banen, en merkte dat het hardcourt daar ietsje trager is dan op pak hem beet baan 14.