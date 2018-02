Bouchard treft schikking met US Open om valpartij

Bouchard eiste een schadevergoeding van de USTA. Een rechtbank in New York bepaalde dat de tennisbond 75 procent van de schade moet vergoeden aan Bouchard, die zelf ook deels schuld had aan haar glijpartij. Het leidde tot een schikking waarvan de details geheim zijn gehouden.



Bouchard gold ten tijde van haar ongeluk in New York als een grote belofte in het vrouwentennis. De fotogenieke tennisster had een jaar eerder de halve finales bereikt van de Australian Open en Roland Garros en stond op Wimbledon zelfs in de eindstrijd. Na haar uitglijder op de US Open wist ze dat niveau nooit meer te halen. Bouchard stond even op de vijfde plek van de wereldranglijst, maar is inmiddels afgezakt naar positie 116.