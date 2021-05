Depay breekt met veelbesproken SEG: ‘Ik beslis zelf over mijn bestemming’

,,Het is tijd om de controle te nemen over mijn carrière”, schrijft Depay op Instagram. ,,Ik ben nu op het punt gekomen dat ik belangrijke beslissingen moet nemen over mijn toekomst. Ik heb besloten bij mijn toekomstige deals te onderhandelen met mijn team van vertrouwelingen, gesteund door juridische experts. Ik beslis zelf over mijn bestemming. Jullie zijn de eerste die het horen”, aldus de oud-speler van PSV en Manchester United tegen zijn ruim 10 miljoen volgers op Instagram.

Het managementbureau bedankte Memphis via Twitter voor de samenwerking. ,,Beste Memphis, we zijn trots dat we je meer dan een decennium hebben vertegenwoordigd. We zagen je groeien van jong talent naar een van de grootste namen in het voetbal. We wensen je het beste met de volgende stappen in je carrière en dat al je dromen mogen uitkomen”, zo staat in het bericht. Depay is een van de belangrijkste spelers van het Nederlands elftal, dat volgende maand meedoet aan het EK.