Supersub Dessers kopt tien Feyenoorders in blessuretijd naar overwintering én groepswinst

Feyenoord overwintert in de Conference League. De ploeg kwam in blessuretijd tegen Slavia Praag op 2-2 en pakte zo de groepswinst. Cyriel Dessers was wederom de gevierde man met twee doelpunten.

Door Mikos Gouka



Het uitvak vierde groot feest. Lang leek Feyenoord, spelend met een man minder, af te stevenen op de eerste nederlaag in poule E. Maar de invallers bezorgden op de valreep nog een heel belangrijk punt. Lutsharel Geertruida gaf de voorzet en Cyriel Dessers kopte binnen: 2-2.

Het zwakke optreden van keeper Ofir Marciano, die de zieke Justin Bijlow moest vervangen en de domme overtreding van Guus Til bleven zo zonder gevolgen.

Er gebeurde van alles in het Sinobo Stadion in Praag. Feyenoord leek alles onder controle te hebben toen keeper Ofir Marciano de bal niet al te hard inspeelde op Tyrell Malacia. De linksback van Feyenoord zag Alexander Bah voorbij flitsen en de bal breed leggen op spits Peter Olayinka, die simpel kon binnentikken. Het bleek niet het enige moment waar Marciano er niet al te slagvaardig uitzag in Praag. Maar invaller Cyriel Dessers repareerde de schade al snel. De invaller voor Bryan Linssen, die al snel naar de kant moest, werd aangespeeld door Jens Toornstra, draaide weergaloos weg en schoot Feyenoord naar 1-1.

Volledig scherm Guus Til wordt van het veld gestuurd. © REUTERS

Maar voor de pauze schoot Feyenoord zichzelf toch nog in de voet. Guus Til, die eerder een koppkans liet liggen, ging er nogal fors in bij Nicolae Stanciu. De charge op de Roemeen, diep op de helft van de Tsjechen, werd aanvankelijk bestraft met een gele kaart, maar de Finse arbiter Mattias Gestranius werd door zijn grensrechter gecorrigeerd en veranderde het kartonnetje alsnog van kleur: rood.

Feyenoord moest verder met tien man tegen een ploeg die moest winnen om de kansen op overwintering gaaf te houden. Spits Jan Kuchta kwam na de pauze dan ook binnen de lijnen. Feyenoord had aan een puntje voldoende. Stanciu kreeg al snel een grote kans op 2-1, maar de Roemeen sloeg niet toe. Marciano redde bij een kopbal van Kuchta, maar niet veel later waren de rollen omgedraaid. Tomas Holes schoot en Marciano liet de bal los. Kuchta was attent om het geploeter van de Israëliër af te straffen: 2-1.

Volledig scherm Lutsharel Geertruida lijkt al eerder voor de gelijkmaker te zorgen. © ANP

Feyenoord was heel dichtbij de 2-2 toen invaller Lutsharel Geertruida bij een corner bijna koppend toesloeg, maar verdediger Bah en de lat voorkwamen tot teleurstelling van de drieduizend meegereisde fans de Rotterdamse gelijkmaker in een wedstrijd met negen gele kaarten en één rode prent. De teleurstelling was snel verdwenen toen Dessers alsnog toesloeg, fraaie koppend op aangeven van Geertruida.

Feyenoord zal er in 2022 nog bij zijn in de Conference League, de laatste wedstrijd thuis tegen Maccabi Haifa volgende maand is daarvoor niet meer van belang.

