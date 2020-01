Brabander Harrie Smolders grijpt net naast de winst op Jumping Amsterdam

De tweede Brabander in de barrage – die negen combinaties telde – was Maikel van der Vleuten. Met Beauville Z bleef ‘Vleut jr.’ eveneens foutloos maar zijn tijd van 36,46 seconden was aanzienlijk langzamer dan van de mannen op het podium. Houtzager legde de barrage af in 34,05 seconden en Smolders in 35,03 seconden. De derde plaats was voor de Belgische springruiter Pieter Clemens (35,18).