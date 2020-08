Brabantse clubs uit eerste divisie zien eerste afgelasting: veiligheid bij Go Ahead Eagles - De Graafschap in het geding

Volgens de gemeente is het duel in de eerste divisie een risicowedstrijd met de hoogste veiligheidsnormen. Door de coronacrisis mogen er slechts tweeduizend thuisfans aanwezig zijn in de Adelaarshorst. Autoriteiten, GA Eagles en de veiligheidsregio vrezen echter voor confrontaties tussen beide supportersgroepen buiten het stadion.

,,Het ontbreekt ons aan ervaring met het spelen van competitiewedstrijden met beperkingen. We hebben geen idee hoe supporters daar mee omgaan”, schrijft burgemeester van Deventer, Ron König, in een reactie. Hij vindt september te vroeg voor zulke wedstrijden. ,,De enige risicowedstrijd van het seizoen onder deze omstandigheden, zo vroeg in het seizoen, spelen is een te groot risico voor de openbare orde. Ik wil daarom dat we eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. We zijn dan beter voorbereid voor een wedstrijd als tegen De Graafschap.