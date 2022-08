Brabantse invloeden in selectie WK Judo met Spijkers, Meyer, Van Dijke en Steenhuis

Wanroi­jnaar Heijnen vierde op EK: ‘Ik heb mezelf en de concurren­tie verbaasd’

MÜNCHEN - De vierde plek, nét geen medaille. En dat terwijl hij zicht had op goud. Diep van binnen baalt Philip Heijnen van de kans die hij miste, maandagavond op het omnium tijdens het EK baanwielrennen in München. Maar bovenal is de 22-jarige Wanroijnaar trots op zijn debuut op een groot internationaal toernooi.

16 augustus