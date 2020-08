Brady houdt tienersensatie Gauff uit finale in Lexington

In de finale neemt Brady het zondag op tegen Jil Teichmann uit Zwitserland, die weinig moeite had om de Amerikaanse Shelby Rogers te verslaan: 6-3 en 6-2. Rogers had een dag eerder nog gewonnen van Serena Williams.

Het toernooi in Lexington is het eerste toernooi in de Verenigde Staten sinds de uitbraak van het coronavirus. Over twee weken begint in New York de US Open.