Brady wint met Buccaneers voor de zevende keer Super Bowl

Brady is nu de oudste quarterback in de geschiedenis van het evenement die de Super Bowl heeft gewonnen. Coach Bruce Arians werd op 68-jarige leeftijd de oudste coach die de titel veroverde.

Brady leidde zijn team mee naar de overwinning door in de eerste helft drie touchdowns te scoren en zo al snel alle spanning weg te nemen. Kansas City Chiefs kwam daarna niet meer in de wedstrijd.

Het was voor het eerst in de geschiedenis van de NFL dat een ploeg thuisvoordeel genoot in het vaak best bekeken sportevenement in de Verenigde Staten.