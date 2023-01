Braziliaans tennisduo wint gemengd dubbelspel Australian Open

Stefani en Matos verhinderden dat Mirza haar carrière met een grote titel kon afsluiten. De 36-jarige tennisster speelde in Melbourne haar laatste grandslamtoernooi. Ze neemt volgende maand in Dubai afscheid.

Mirza hield het niet droog tijdens de prijsuitreiking. Ze bedankte uitgebreid de 42-jarige Bopanna, met wie ze als tiener al dubbelde. “Ik had me geen betere partner en geen betere plek kunnen wensen om mijn grandslamcarrière af te sluiten”, zei de Indiase dubbelspecialiste, die zowel in het vrouwen- als het gemengd dubbel drie grandslamtitels veroverde. Met de Zwitserse Martina Hingis won ze in 2015 Wimbledon en de US Open en een jaar later de Australian Open.