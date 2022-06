Britse publiekslieveling Raducanu na twee rondes klaar op Wimbledon

Ook Jum­bo-Vis­ma vlak voor Tour getroffen door corona: ‘Dit geeft stress’

Corona heeft opnieuw toegeslagen in het wielerpeloton. Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma is vlak voor vertrek richting de Tour de France positief getest en zal de ploeg voorlopig vanuit huis bijstaan. Het maakt de aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar stressvoller dan nodig is voor de Nederlandse formatie.

10:59