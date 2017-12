Broer van Messi opgepakt na verdachte omstandigheden op boot

Messi was na een tochtje met zijn boot teruggekeerd met bebloed hoofd. Een ongelukje onderweg, had hij verklaard. Pas toen de politie de boot onderzocht en het pistool aantrof werd tot actie overgegaan. Messi was inmiddels spoorloos maar bleek in het ziekenhuis te liggen.



De familie liet inmiddels weten dat de verwondingen - onder meer een gebroken kaak en snijwonden in zijn gezicht- veroorzaakt zijn doordat de boot op een zandbank was gelopen. Wegens illegaal wapenbezit riskeert Matías Messi, die vaker met de politie in aanraking kwam, een celstraf van 3,5 jaar.



Broer Lionel liet zich niet beïnvloeden door de sores. Hij scoorde zaterdag tegen Celta zijn dertiende competitietreffer van het seizoen voor Barcelona.