Broertjes Ansems willen samen namens Trappers naar de Oberliga: ‘IJshockeyen met je broer is het mooiste dat er is’

Vier keer per week is het feest in de auto van Roy. Dan rijdt hij met zijn jongere broer Jowin van Lage Zwaluwe naar Tilburg voor de training en zingen ze mee met de muziek die in de auto gedraaid wordt. Alle genres komen voorbij: Nederlandstalig, Duitse rap, après-skimuziek, carnavalskrakers, maar ‘ook muziek van vroeger’. ,,Dan doen we lekker gek mee. Je moet er een leuke rit van maken, toch?”, vertelt de 19-jarige Roy.