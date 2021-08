Bronzen plak van Athene al snel uitgedoofd voor judoka Deborah Gravenstijn in rouw

Maanden voor de Spelen van Athene had het olympisch judotoernooi voor Deborah Gravenstijn even geen prioriteit meer. Ze keerde terug van een uitputtend trainingskamp in Japan met een elleboogblessure. Maar zorgwekkender was de boodschap van haar moeder Carmen. ,,In de laatste week van mijn trainingskamp vertelde ze dat ze een bultje in de borst voelde. Ze moest onderzoek laten doen. Ze zou wachten tot ik terug was, zodat we samen naar het ziekenhuis konden gaan”, blikt de voormalige judoka zeventien jaar later terug.