Broodje pindakaas in de genen van Marco Asensio

Door Edwin Winkels



,,Ik ga zwaaien”, zei hij na de wedstrijd tegen zijn oma Anna uit Rotterdam, toen ze hem had gezegd dat ze hem toch vooral op televisie zal moeten blijven volgen. De volgende afspraak? ,,In het nieuwe huis”, zei Marco Asensio, ook in het Nederlands. De korte video, opgenomen na de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid, wekte tederheid en verbazing op. ,,Hij spreekt Nederlands!” was de reactie in zowel Nederland als Spanje.



Even daarvoor had de voetballer uit Mallorca nog iets veel Nederlandser gedaan. Na zijn 1-2 in de Arena (‘een stadion waar ik als jongetje vaak ben geweest’) deed hij iets vreemds met zijn handen. Niet juichen. Of het gebruikelijke gebaar naar de hemel. Hij maakte een smeerbeweging. ‘#Pindakaas’, schreef hij later in een tweet. ,,Gelukkig om in mijn tweede land terug te zijn én vanwege de overwinning”, volgde in het Spaans.