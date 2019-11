Brych fluit duel tussen Ajax en Lille

Brych is een bekende scheidsrechter voor de meeste spelers van Ajax. Hij leidde de club uit Amsterdam eerder dit jaar in het gewonnen uitduel met Real Madrid (4-1) en de verloren thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3).



André Onana, Lisandro Martínez en Quincy Promes kunnen zich geen kaart permitteren tegen Lille. Bij een volgende prent missen ze op 10 december de laatste groepswedstrijd tegen Valencia in de Johan Cruijff Arena.