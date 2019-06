Buitenlandse interesse voor Dumfries, drietal mag vertrekken bij AZ

Tal van basisspelers van PSV staan momenteel in de belangstelling van buitenlandse clubs, waaronder ook Denzel Dumfries. De rechtsback staat nog tot 2023 onder contract bij PSV, dat hem vorig jaar voor zo’n 5,5 miljoen euro overnam van sc Heerenveen.



Zaakwaarnemer Santi Kolk bevestigde dat hij meerdere telefoontjes van buitenlandse clubs heeft gekregen, maar wil niet op namen of geruchten ingaan.



De rechtsback heeft bij PSV in korte tijd de stap naar het Nederlands elftal gemaakt en zijn snelle ontwikkeling vanaf de amateurs van Barendrecht (waar hij in 2014 vertrok) spreekt tot de verbeelding. Via Sparta kwam hij in 2017 bij Heerenveen terecht. Daar werd hij vorig jaar door PSV opgepikt. De verdediger speelde dit seizoen 34 competitiewedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij vier keer scoorde.