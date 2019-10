Bulgaarse regering wil af van voetbalbaas

Premier Borisov herhaalde die boodschap in een bericht op Facebook. “Ik veroordeel het gedrag van sommige mensen in het stadion. Het is onmogelijk dat Bulgarije, dat een van de meest tolerante landen ter wereld is en waarin mensen van diverse etnische en religieuze achtergronden in vrede leven, te maken heeft met racisme en xenofobie.”



De 56-jarige Michailov, die ruim honderd interlands speelde en de vader is van voormalig Twente-keeper Nikolai Michailov, is sinds 2005 voorzitter van de nationale bond.