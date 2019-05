Burgemeester Breda loopt blauwtje bij Bertens

,,Ik kreeg een appje dat de burgemeester mijn nummer wilde hebben", zei Bredenaar Matwé Middelkoop, die als dubbelspecialist op Roland Garros aanwezig is. ,,Maar het ging niet om mij, maar om Kiki. Ik weet dat Kiki niet zomaar haar nummer weggeeft dus ik heb het eerst even aan haar gevraagd.”



Middelkoop kreeg toestemming van Bertens om haar nummer te delen met de burgemeester van Breda, maar die had daar vervolgens weinig aan. ,,Ze hem helemaal niet geantwoord”, zo weet Middelkoop. ,,Kiki neemt niet op als ze gebeld wordt door nummers die ze niet kent, haha.”