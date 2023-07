Calvin Bassey verbolgen na deal van ruim 20 miljoen tussen Ajax en Fulham

Voorbeschouwing 20ste etappe Tour de France 2023 | Podiumplek en bolletjes­trui op het spel in laatste bergrit naar Le Markstein

Kort maar krachtig, zo mogen we de twintigste etappe in de Tour de France 2023 wel omschrijven. Onderweg richting Le Markstein staan er maar liefst zes gecategoriseerde beklimmingen op het menu. Wordt dit een etappe waar we het dertig jaar later nog over hebben?