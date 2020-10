Camavinga, Reyna, Kulusevski en Williams dromen van doorbraak in Haaland-stijl

TalentenErling Braut Haaland was vorig jaar de grote verrassing van de groepsfase van de Champions League, met acht goals namens RB Salzburg. De Noorse tiener had vervolgens de clubs voor het uitkiezen en scoort dit jaar ook aan de lopende band voor Borussia Dortmund. Een seizoen eerder braken Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong internationaal door in de Champions League. Welke talenten staan er dit jaar op?

Eduardo Camavinga (17, Stade Rennais)

Volledig scherm Eduardo Camavinga. © REUTERS Stade Rennais, FC Midtjylland, FK Krasnodar en Istanbul Basaksehir zijn de enige debutanten in de Champions League dit seizoen, terwijl de Hongaarse kampioen Ferencváros na 24 jaar terugkeert in het hoofdtoernooi. De sterspeler bij Stade Rennais is Eduardo Camavinga, een linksbenige middenvelder met de drive van Edgar Davids en de dribbels van Lionel Messi. Camavinga werd geboren in een vluchtelingenkamp in Angola, waar zijn uit Congo gevluchte ouders waren beland. Toen Eduardo twee was, verhuisde hij met zijn ouders en vijf broers/zussen naar het plaatsje Fougères in Bretagne.



Op zijn elfde werd Camavinga gescout door Rennes, waar hij in april 2019 al zijn debuut maakte. Camavinga wordt volgende maand pas 18 jaar, maar speelde inmiddels al 50 wedstrijden in de hoofdmacht van de nummer 3 van vorig seizoen in de Franse competitie. Camavinga speelde inmiddels ook al drie interlands voor Frankrijk en scoorde twee weken geleden zelfs voor de wereldkampioen met een fraaie omhaal tegen Oekraïne (7-1 winst). Uiteraard zaten Real Madrid en alle topclubs uit Engeland afgelopen zomer al achter Camavinga aan, maar de linksbenige middenvelder besloot nog in Bretagne te blijven. Nu mag hij het ook in de Champions League laten zien, tegen mooie tegenstanders in een poule met Chelsea, Sevilla en Krasnodar.

Giovanni Reyna (17, Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund heeft zonder twijfel de meest talentvolle voorhoede van Europa. De Engelse vleugelaanvaller Jadon Sancho (20) en de Noorse spits Erling Haaland (20) hebben hun klasse inmiddels bewezen, maar ze hebben ook drie zeer talentvolle aanvallende middenvelders in hun rug: de van Real Madrid gehuurde Braziliaan Reinier (18), de voor 23 miljoen euro van Birmingham City overgekomen Engelsman Jude Bellingham (17) en Amerikaans jeugdinternational Giovanni Reyna (17).



Reyna werd op 13 november 2002 geboren in Sunderland, waar zijn vader Claudio op dat moment speelde. Claudio Reyna speelde 112 interlands voor de VS en speelde voor Rangers, Sunderland en Manchester City, maar ook hij begon zijn Europese loopbaan in Duitsland. Na het WK 1994 (waar hij niet speelde) stapte hij over van het universiteitsteam Virginia Cavaliers naar Bayer Leverkusen en van 1997 tot 1999 speelde hij ook nog voor VfL Wolfsburg. Zijn zoon Giovanni (vernoemd naar zijn Rangers-teamgenoot Giovanni van Bronckhorst) speelde van 2015 tot 2019 in de jeugd van New York City FC, waar hij een uniek talent bleek. ‘Gio’ had de clubs voor het uitkiezen, vooral in Engeland, maar koos begin dit jaar voor het perspectief bij Borussia Dortmund. Een goede keuze, zo lijkt het, want Reyna speelde inmiddels al 24 duels in de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor drie goals en zes assists.



Reyna scoorde aan de lopende band voor de Amerikaanse jeugdteams (onder meer in de Onder 15 van coach Dave van den Bergh), maar wacht nog op zijn debuut in de nationale ploeg van bondscoach Gregg Berhalter. Tegen Club Brugge, Lazio en Zenit mag Reyna zijn talent nu ook in de Champions League gaan etaleren.

Dejan Kulusevski (20, Juventus)

Volledig scherm Dejan Kulusevski krijgt een knuffel van Cristiano Ronaldo na zijn goal tegen Sampdoria vorige maand. © AFP Cristiano Ronaldo ontbreekt vanwege zijn coronabesmetting dinsdagavond (18.55 uur) nog in de uitwedstrijd bij Dinamo Kiev. Voor goals zal daarom worden gekeken naar Álvaro Morata, Paulo Dybala en aanwinst Federico Chiesa, maar ook naar Dejan Kulusevski. De twintigjarige linksback uit Stockholm zou wel eens het grootste Zweedse talent sinds Zlatan Ibrahimovic (39) kunnen zijn. De spits van AC Milan is zelf ook gecharmeerd van Kulusevski en toonde onlangs via Twitter zijn ongenoegen toen ‘Kulu’ op de bank zat bij Zweden.



Kulusevski heeft dan ook wel wat gelijkenissen met Zlatan, al is hij voorlopig een totaal ander type aanvaller. Kulusevski heeft ook een Balkan-achtergrond (Macedonisch) en zijn ouders hadden het zeker niet breed, maar voetbal bood een uitweg naar succes. Hij kwam op zijn zesde terecht bij IF Brommapojkarna, een bescheiden clubje uit het westen van Stockholm dat nu op het derde niveau in Zweden acteert.

Op zijn zestiende maakte Kulusevski al de overstap naar Atalanta Bergamo. Daar debuteerde hij op 20 januari 2019 met een invalbeurt voor Marten de Roon. Daarna volgden nog twee invalbeurten, waarna Atalanta besloot te verhuren aan Parma. Daar maakte Kulusevski vorig seizoen zoveel indruk dat Juventus in januari al 35 miljoen euro betaalde aan Atalanta om de linkspoot over te nemen. Kulusevski werd vorig seizoen verkozen tot grootste talent in de Serie A na tien goals en negen assists in 36 duels namens Parma.



Kulusevski speelt het liefst vanaf de rechterflank, maar op die positie moet hij bij Juventus wel concurreren met de Argentijnse linkspoot Paulo Dybala en de van Fiorentina overgekomen Federico Chiesa. Puzzelen dus voor beginnend coach Andrea Pirlo.

Atalanta

Dominik Szoboszlai (19, RB Salzburg)

Net als Haaland beleefden ook Naby Keïta, Sadio Mané en Takumi Minamino (allen Liverpool) hun Europese doorbraak bij RB Salzburg. Het speeltje van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz beschikt ook nu weer over vele talenten. Zo zijn alle aanvallers 21 jaar of jonger, maar het grootste talent is een middenvelder. Zijn naam is Dominik Szoboszlai. De Hongaarse rechtspoot wordt zondag pas 20 jaar, maar hij staat al op 20 goals en 30 assists in 68 wedstrijden namens RB Salzburg. Eerder speelde hij al 42 duels (16 goals) voor FC Liefering, de opleidingsclub van RB Salzburg.



De middenvelder uit Székesfehérvár heeft een geweldige vrije trap in zijn benen, zo liet hij onlangs nog zien in de Nations League tegen Turkije namens Hongarije. Hij staat nu op twee goals in tien interlands voor Hongarije, dat de afgelopen 34 jaar alleen meedeed aan het EK 2016 in Frankrijk.

Neco Williams (19, Liverpool)

Nu Virgil van Dijk de rest van dit seizoen uit de roulatie is, is de spoeling direct dun voor Jürgen Klopp. Liverpool liet in de zomer met Dejan Lovren (Zenit) en Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) namelijk twee centrale verdedigers gaan en haalde daar niks voor terug achterin. Joël Matip (nu ook licht geblesseerd) en Joe Gomez zullen niet alles kunnen spelen in het moordende speelschema van Liverpool en dus zal er ook een beroep worden gedaan op talenten. Sepp van den Berg (18) uit Zwolle zal waarschijnlijk meer gaan spelen dan de vijf duels die hij vorig seizoen mocht meedoen en de Braziliaanse Fabinho zal ongetwijfeld weer regelmatig naar achteren worden geschoven door Klopp.



De negentienjarige Williams werd geboren in Wrexham, de vierde stad van Wales. Op zijn zesde kwam hij al in de jeugdopleiding van Liverpool terecht, net als eerste rechtsback Trent Alexander-Arnold. Williams draagt rugnummer 76 bij Liverpool, maar maakte al indruk in de wedstrijden die hij vorig seizoen speelde en deed dit seizoen al twee keer mee in de League Cup. Williams was in die wedstrijden steeds rechtsback, maar kan met zijn snelheid ook centraal achterin uit de voeten. Klopp staat erom bekend dat hij zeker niet bang is om jonge spelers de kans te geven en Williams zou zomaar de volgende kunnen zijn die daarvan gaat profiteren.

