Canada als eerste naar laatste vier bij Davis Cup Finals

Het dubbelspel was van cruciaal belang omdat Sjapovalov in een bloedstollende partij tegen Alex de Minaur een vrijwel zeker overwinning uit zijn vingers liep glippen. De twee talentvolle tennissers deden weinig voor elkaar onder. In de derde set was De Minaur net wat feller en overtuigender dan de grillige Sjapovalov.



Canada besliste het duel in het dubbelspel. Het koppel Shapovalov/Pospisil rekende af met John Peers en Jordan Thompson in twee sets: 6-4 6-4.



Vrijdag staan de andere drie kwartfinale op het programma: Servië-Rusland, Duitsland-Engeland en Argentinië-Spanje.