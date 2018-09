Canada met kopman Raonic tegen Oranje in Davis Cup

US Open verliest met titelverde­dig­ster Stephens weer een grote naam

19:48 Sloane Stephens gaat haar titel op de US Open niet prolongeren. De Amerikaanse, nummer 3 van de plaatsingslijst, verloor in de kwartfinale verrassend in twee sets van Anastasija Sevastova uit Letland: 6-2,6-3. In het Arthur Ashe Stadium was de partij na 1 uur en 23 minuten spelen al klaar.