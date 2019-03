Canadees toptalent (18) bij laatste vier in Miami

Willem II laat Brander­horst nog in onzeker­heid: ‘Bij NEC bevalt het me uitstekend’

8:00 Mattijs Branderhorst had gisteravond nog niet vernomen of Willem II van zins is de optie in zijn contract om nog een seizoen door te gaan te lichten. Daarvoor heeft de Tilburgse club nog tot 1 april de tijd. De doelman uit Tiel is sinds de winterse transferperiode verhuurd aan NEC.