Carlos Alcaraz (20) kraakt de moeilijkste code: ‘Als je de beste wilt zijn, moet je van de besten winnen’

PSV heeft Belgische belofte op lijstje voor vervanging Xavi Simons, maar moet dan diepe zakken hebben

Bij PSV staat onder anderen de grote Belgische belofte Charles de Ketelaere (22) op het lijstje van potentiële vervangers. Of het lukt om hem definitief te halen, is maar zeer de vraag. Feit is dat de club zijn komst volop onderzoekt. De Ketelaere is vorig jaar voor 35 miljoen euro vanuit Club Brugge naar Milaan vertrokken. In Italië beleefde hij een heel matig jaar en hij wil best elders zijn geluk beproeven.