Carlos Alcaraz naar laatste vier op Queen’s, voor het eerst in halve finale op gras

Alcaraz was tegen Dimitrov, de nummer 26 van de wereld, de sterkste in de eerste set. De twintigjarige Spanjaard brak meteen de opslagbeurt van zijn tegenstander en hield die voorsprong tot de setwinst. In de tweede set liep Dimitrov uit naar 3-0, maar Alacaraz kwam terug. Met breaks over en weer was het uiteindelijk de nummer 2 van de wereld die aan het langste eind trok. Hij kon op 5-4 voor de wedstrijd serveren en maakte geen fout.