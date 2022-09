Carlos Alcaraz verliest eerste duel als nieuwe nummer 1 van de wereld

Alcaraz voegde zich na zijn grandslamzege dinsdag bij de selectie van captain Sergi Bruguera. In de openingswedstrijd tegen Servië, die Spanje met 3-0 won, kwam hij nog niet in actie.

,,Het is een grote overwinning voor mij en voor het team”, zei Auger-Aliassime. ,,Voor mij, omdat Carlos de nieuwe nummer 1 is. Maar hij heeft in New York een grote inspanning geleverd. We moeten respect voor hem hebben dat hij nu alweer de reis hiernaartoe gemaakt heeft en alweer meedoet.”