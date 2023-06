Caroline Wozniacki gaat na drieënhalf jaar rentree als tennisster maken

Caroline Wozniacki (32) gaat haar rentree als tennisster maken. De Deense voormalig nummer 1 stopte ruim drie jaar geleden om meer tijd voor haar gezin vrij te maken en kreeg in de tussentijd twee kinderen, maar pakt de draad nu weer op. Het eerste toernooi van Wozniacki wordt het WTA-toernooi in Montreal.

Wozniacki kondigde eind 2019 haar afscheid als tennisster aan. Destijds zei de Deense, die tussen oktober 2010 en februari 2018 bij elkaar 71 weken de nummer 1 van de wereld was en winnaar is van één grand slam (Australian Open 2018), alles bereikt te hebben waarvan ze durfde te dromen. In 2018 had ze bovendien al aangegeven aan reuma te lijden. ,,Ik wil een familie beginnen en de wereld rondreizen en tegelijkertijd de aandacht voor reuma vergroten.”

Inmiddels heeft Wozniacki twee kinderen gekregen en besloten het tennissen tóch weer op te pakken. ,,De afgelopen drie jaar heb ik de verloren tijd met mijn gezin kunnen inhalen, ben ik moeder geworden en heb ik nu twee prachtige kinderen waar ik zo dankbaar voor ben. Maar ik heb nog steeds doelen die ik wil bereiken. Ik wil mijn kinderen laten zien dat je je dromen kunt nastreven, ongeacht je leeftijd of rol. We hebben als gezin besloten dat het tijd is. Ik kom terug om te spelen”, aldus Wozniacki op haar Instagrampagina.

De tekst gaat verder onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Haar eerste toernooi wordt het WTA-toernooi van Montreal, dat op 7 augustus begint. Het doel van Wozniacki is om daarna ook aan de US Open, Australian Open en Olympische Spelen in Parijs in 2024 mee te doen. De Deense won in totaal dertig toernooien.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's