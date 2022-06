Cathelijn Peeters in selectie WK atletiek: ‘Nooit gedacht dat ik dit soort tijden zou gaan lopen’

Na de 53.34 die Cathelijn Peeters eind mei liep in Vught en de 53.50 die kort daarop volgde op de FBK Games, leek het zo klaar als een klontje dat de 25-jarige Bossche atlete een plekje had verworven in de 4x400 meterploeg voor het komende WK. Zelf hield ze tot afgelopen zondag op het NK in Apeldoorn echter een grote slag om de arm. ,,We zien het wel", klonk het op vrijdag nog nuchter na het winnen van de titel op de 400 meter horden.

De 400 meter liet ze op de ‘nationals’ opmerkelijk genoeg schieten. Terwijl de afloop van de titelstrijd voor een groot deel bepalend zou zijn voor het samenstellen van de zevenkoppige selectie. ,,Ik wilde graag de 400 horden lopen", zo lichtte ze de keuze voor haar grote liefde toe. ,,Wat de anderen zouden gaan lopen, daar had ik toch geen invloed op.”

Quote Na zondag was het geen grote verrassing dat ik ben geselec­teerd voor de estafette­ploeg. Cathelijn Peeters

Of het een gok was? Niet echt, gezien de 53.34 die ze dus in Vught al had gelopen. Daarmee nestelde ze zich achter Femke Bol (50.37), Lieke Klaver (50.80), Eveline Saalberg (51.22) en Andrea Bouma (52.70) op plek vijf in de wachtrij. ,,Ik had het idee dat er op het NK mensen onder mijn 53.3 zouden gaan lopen", zo zei ze desondanks niet te vroeg te hebben willen juichen. In finale van de 400 meter kwam zondagmiddag echter niemand meer onder haar tijd. ,,Daarna was het voor mij geen grote verrassing meer dat ik ben geselecteerd voor de estafetteploeg.”

Hanneke Oosterwegel (53.55) en Laura de Witte (53.68) completeren nu het team. Anne van de Wiel, die vorig jaar nog wel meeging als reserve naar de Olympische Spelen, viel met haar 53,89 net buiten de boot. ,,Ik mis dit jaar gewoon een harde tijd", zegt de 25-jarige Bredase.

Quote Van nature moet ik het niet van snelheid hebben, ik ben meer iemand die hier vanuit de 800 meter in is gerold. Cathelijn Peeters

Dat kan van Peeters dus niet gezegd worden. De in Dongen opgegroeide hordenspecialiste verbeterde haar persoonlijk record dit jaar met maar liefst meer dan drie seconden. ,,Ik had je voor gek verklaard als je een jaar geleden had gezegd dat ik deze tijden zou gaan lopen", zo spreekt Peeters zelf ook van een onverwachte bestorming van de ranglijsten. Waar die progressie vandaan komt? Niet omdat ze vol heeft gekozen voor de 400 vlak, laat ze weten. ,,Ik train iets meer, maar van nature moet ik het niet van snelheid hebben. Ik ben meer iemand die hier vanuit de 800 meter in is gerold.”