Cavani staat rugnummer 7 af aan Ronaldo: ‘Ik kan niet wachten om alle fans op Old Trafford weer te zien’

Ronaldo sluit na de interlandperiode aan bij Manchester United, de club waar hij van 2003 tot 2009 al voor speelde met Sir Alex Ferguson als zijn coach. Hij gaat opnieuw spelen met rugnummer 7. Dat heeft United nog niet bevestigd, maar is al wel te zien op de spelerslijst van de club op de site van de Premier League. Achttien jaar geleden nam hij dat befaamde nummer over van David Beckham, die toen naar Real Madrid vertrok. Nu krijgt Ronaldo het rugnummer 7 van Edinson Cavani.



De spits uit Salto gaat net als in de nationale ploeg van Uruguay met rugnummer 21 spelen. Dat nummer neemt hij weer over van Daniel James. De vleugelaanvaller uit Wales verkast voor zo'n 30 miljoen euro naar Leeds United. Twee jaar geleden maakte James voor 18 miljoen euro de overstap van Swansea City naar Manchester United, waar hij in 74 duels goed was voor negen goals en negen assists.



In zijn eerste periode bij Manchester United was Ronaldo goed voor 118 doelpunten in 292 wedstrijden. Van 2003 tot 2007 speelde hij samen met de Noorse spits Ole Gunnar Solskjaer, die nu dus zijn coach wordt. ,,Je hebt geen woorden meer om Cristiano te beschrijven. Hij is niet alleen een geweldige speler, maar ook een geweldig mens. Om zo lang de ambitie en het vermogen te hebben om op het hoogste niveau te spelen, is een heel bijzonder en sterk karakter nodig. Ik twijfel er niet aan dat hij indruk op ons zal blijven maken en zijn ervaring zal zo belangrijk zijn voor de jongere spelers in de ploeg. Ronaldo’s terugkeer toont de unieke aantrekkingskracht van deze club en ik ben absoluut verheugd dat hij thuiskomt op de plek waar het voor hem allemaal echt begon.”