Ceballos wil niet weg bij Real Madrid, City wil Isco overnemen

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Guardiola wil Isco wel

Volledig scherm © AFP Met de komst van Eden Hazard lijkt er voor Isco geen toekomst meer bij Real Madrid. De creatieve aanvallende middenvelder, die net als Hazard bij voorkeur vanaf links speelt, is uit de gratie geraakt bij trainer Zinedine Zidane. Een oplossing lijkt echter in de maak voor Isco en Real Madrid. Pep Guardiola zou de 27-jarige middenvelder uit Benalmádena graag naar Manchester City willen halen. Real Madrid gaf deze zomer al 300 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, dus de 80 miljoen euro die het voor Isco kan krijgen zijn welkom.

Camacho van Liverpool naar Sporting

Rafael Camacho keert terug naar Sporting Lissabon. De 19-jarige middenvelder komt over van Liverpool, waar hij sinds 2016 onder contract stond.



Sporting betaalt volgens Portugese media 5 miljoen euro voor Camacho, die een verbintenis voor vijf jaar ondertekent. Camacho is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sporting Portugal. Bij Liverpool deed Camacho afgelopen seizoen mee in één competitiewedstrijd en één bekerduel.

Sporting Clube de Portugal on Twitter ✈️ De regresso a casa. Bem-vindo, Rafael Camacho! 🦁 👉 https://t.co/dnD59ne5At #CamachoÉLeão

Ceballos wil niet weg bij Real Madrid

Dani Ceballos schittert deze maand namens Jong Spanje op het EK onder 21 in Italië, maar zijn toekomst bij Real Madrid is zeer ongewis. De 22-jarige middenvelder uit Utrera zou van trainer Zinedine Zidane mogen vertrekken bij De Koninklijke. De creatieve middenvelder maakte in de zomer van 2017 voor 16,5 miljoen euro de overstap van Sevilla naar Real Madrid, waar hij in 56 optredens tot vijf goals kwam. Zelf wil Ceballos echter niets weten van een vertrek, zo liet hij gisteravond na de 4-1 zege op Jong Frankrijk weten. ,,Ik wil helemaal niet verkocht worden. Ik wil me belangrijk en gewaardeerd voelen bij Real Madrid. Volgend seizoen wordt mijn beste seizoen,” zei hij.

Volledig scherm Dani Ceballos in actie voor Jong Spanje op het EK. © AFP

Bruma gekeurd door PSV

Als PSV en RB Leipzig op tijd al het papierwerk kunnen afronden, staat Armindo Bruma (24) vrijdag al op het trainingsveld van PSV. Waar Luuk de Jong mogelijk voor een bedrag tussen de 12 en 15 miljoen euro weggaat, komt de Portugees voor 12 miljoen euro terug.

Hij is gisteren medisch goedgekeurd en de presentatie volgt vandaag (vrijdag). De miljoenendeal kreeg eerder deze week in Lissabon al gestalte, toen Bruma zijn ja-woord aan PSV gaf. Met hem heeft PSV een extra optie voor de flanken en is er de mogelijkheid om Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano te vervangen.

PSV heeft ook interesse in Steven Berghuis van Feyenoord, maar op dit moment is het onduidelijk of het tot een transfer kan komen. Feyenoord zit qua transfersom erg hoog in de boom (15-20 miljoen euro) en PSV kan daar niet aan voldoen omdat de club de waarde van Berghuis lager acht. De aanvaller wordt later dit jaar 28 en de vraag is of hij over enkele jaren nog restwaarde heeft. Is dat niet het geval, dan moet PSV de transfersom grotendeels afschrijven.