Cecchinato: van matchfixingschandaal tot halve finale

Door Fardau Wagenaar

De Italiaanse tennisser liet zich op het gravel vallen na het laatste punt als had hij de titel gewonnen. Het was een zenuwslopende pot geweest voor beide spelers. Dat Djokovic al het hele toernooi aangeeft niet op zijn best te zijn en zijn focus te veel op andere dingen dan tennis heeft liggen, deed niets af aan de vreugde bij de winnaar. Zijn zege op David Goffin in de vierde ronde noemde hij al zijn ‘best moment ever’, laat staan deze overwinning op court Suzanne Lenglen.

En het is ook nogal een weg die Cecchinato aflegde. Hij werd twee jaar geleden achttien maanden geschorst nadat hij zich tijdens een challenger-toernooi (het tweede niveau) in Marokko zou hebben schuldig gemaakt aan matchfixing. Later werd die straf verkort naar twaalf maanden, om weer later helemaal te worden geschrapt wegens onregelmatigheden bij het vergaren van bewijs. De tennisser keerde in 2017 terug, maar speelde vooral challengers.

In de halve finale speelt de Italiaan tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Hij versloeg in een teleurstellende partij de nummer 2 van de plaatsingslijst, Alexander Zverev (6-4, 6-2 en 6-1). De Duitser, die al drie vijfsetters speelde in Parijs, raakte tijdens de wedstrijd geblesseerd en had niet meer de energie had om er een boeiende strijd van te maken.