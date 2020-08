Ceferin ziet ‘finaletoernooi’ Champions League als eenmalig iets

,,Misschien dat zo’n toernooivorm in de toekomst interessant is. Maar ik denk niet dat we het kunnen doen. Er is op de speelkalender helemaal geen ruimte. Waar moet ik in mei een toernooi van zo’n twee weken kwijt? Het is volgens mij onmogelijk”, aldus Ceferin.

Ceferin zegt er altijd vertrouwen in te hebben gehouden dat de Champions League en Europa League afgerond zouden kunnen worden. ,,Ik wist zeker dat we dit konden. Ik had momenten van nervositeit, maar ik gaf het project zoals we dat voor ogen hadden nooit op”, zei hij. ,,Op dit moment, nu alle teams in een ‘bubbel’ in Portugal zitten, ben ik veel rustiger. Want als de spelers thuis zijn en ze ontmoeten familie en vrienden, is dat altijd een risico.”