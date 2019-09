Challengertoernooi duurt voor Haase slechts 67 minuten

Jumbo-Visma Roglic na waaierrit: ‘Ik maakte een fout, ploeg heeft me gered’

17:30 Primoz Roglic moest in de verdediging tijdens de zeventiende etappe in de Vuelta. De klassementsleider zag een grote groep, met onder andere Nairo Quintana en Wilco Kelderman, wegrijden in de waaierrit Guadalajara. ,,Ik maakte een fout en zat niet waar ik moest zitten”, was Roglic zelfkritisch.