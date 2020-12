Champions League: apotheose in Groepen E, F, G en H

De Boer: ‘Ik weet van mijn tijd bij Galatasa­ray hoe hoog de emoties daar op kunnen lopen’

7 december ‘Gematigd tevreden’, is bondscoach Frank de Boer met de tegenstanders van Oranje in de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. ,,Turkije en Noorwegen, daar loop je niet even overheen, maar we gaan voor poulewinst. En dat kan prima.’’