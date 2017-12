'Champions League was zeker geen nachtmerrie'

Feyenoord speelt morgen de laatste poulewedstrijd in de Champions League tegen het Italiaanse Napoli. Trainer Giovanni van Bronckhorst rekent niet op motivatieproblemen ondanks het feit dat Feyenoord niets meer heeft om voor te spelen. ,,Dit is de laatste kans om een goed resultaat te behalen.'' Napoli-speler Dries Mertens laat weten het leuk te vinden weer in Nederland te zijn. De Belg speelde onder meer voor FC Utrecht en PSV.