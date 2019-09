Champions Leagueschorsing Neymar terug naar twee duels

Neymar zou volgens de UEFA de videoscheidsrechter hebben beledigd na het duel tussen PSG en Manchester United in maart. Hij deed dat op zijn instagramaccount. Scheidsrechter Damir Skomina wees na interventie van de video-arbiter naar de stip, nadat een schot van Diogo Dalot op de elleboog van Presnel Kimpembe was gekomen. Manchester United benutte de strafschop en de Engelse club bereikte daardoor alsnog de kwartfinales.

,,Dit is een schande!”, betoogde Neymar, die zelf in het duel ontbrak vanwege een voetblessure. ,,Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk!”