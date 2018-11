Chatfunctie voor misbruik in de sport

Deze samenwerking is één van de stappen die NOC*NSF neemt na de aanbevelingen van het rapport van de commissie de Vries over Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport.

,,Met de chatfunctie die Fier voor ons gaat verzorgen creëren we voor iedereen die te maken heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport een belangrijke mogelijkheid om daar met anderen over te praten’', aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. ,,Het starten van een gesprek over wat je overkomt is een van de moeilijkste en tegelijk belangrijkste stappen om te zetten. We verwachten met deze chatmogelijkheid in staat te zijn vooral jongeren de mogelijkheid te geven om een gesprek te beginnen over wat hen is overkomen.”