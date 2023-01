Chelsea bereid om maanduitgaven naar 330 miljoen euro te tillen, PEC Zwolle laat Van den Belt niet gaan

Tweede klasse D Bont en blauw geschopt in België, nu terug in Waalwijk: ‘In België voetballen is niks voor mij’

Yorick Hulsman is weer terug bij WSC: hij was de schoppen die hij in België kreeg wel beu. Met een doelpunt liet hij zich zondag direct al gelden, het was alleen niet genoeg: 2-1.

