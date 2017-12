Chelsea heeft 44 procent kans om Barça te loten in achtste finale

Dat komt omdat Chelsea als enige Engelse club als tweede eindigde in de groep, achter AS Roma. Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur en Liverpool wonnen namelijk hun groep en teams uit hetzelfde land kunnen in de achtste finale nog niet aan elkaar gekoppeld worden. Ook Roma kan als tegenstander uit de groepsfase niet worden geloot.



Met Barcelona, Paris Saint-Germain en Besiktas blijven er zodoende maar drie groepswinnaars over waartegen Chelsea kan loten. Voor Barcelona, in de pot met groepswinnaars, zijn er ook slechts vier opties mogelijk. Sevilla en Real Madrid vallen als Spaanse opponenten af en Juventus zat al bij Barça in de poule. De kans dat Barcelona en Chelsea elkaar loten is daarom liefst 44 procent, zo rekende de bekende twitteraar MasterChip uit. Bekijk hieronder de volledige tabel.