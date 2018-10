Chelsea met pijn en moeite langs Vidi

Arbitrage in Zeist Van Benthem: Van Persie heeft een hagelwit strafdos­sier

21:28 In Zeist diende vanavond de arbitragezaak van Robin van Persie tegen het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. De 35-jarige aanvoerder van Feyenoord kreeg twee duels schorsing voorgelegd voor zijn rode kaart zondag tegen Vitesse (2-1). Lees hieronder alles terug over deze zaak. Morgen is de uitspraak.