Chelsea trekt portemonnee voor Dortmund-talent Pulisic

Pulisic stond nog anderhalf jaar onder contract bij de koploper van de Bundesliga. Hij wilde zijn verbintenis bij Dortmund niet verlengen. ,,Het was een droom van hem om in de Premier League te spelen”, zegt technisch directeur Michaël Zorc van Borussia Dortmund. ,,Daarom hebben we besloten een extreem goed bod van Chelsea te accepteren. Ik weet zeker dat hij alles voor ons gaat geven tot aan het einde van dit seizoen.”